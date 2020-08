En l’absence de supporters à cause de la crise sanitaire, les fans de tennis se demandaient si Novak Djokovic célébrerait ses victoires de la même manière. Andy Murray avait lancé l’idée de ne rien changer même s’il n’y avait personne en tribunes.

Le Serbe a mis fin aux doutes hier après sa victoire 7-6, 6-4 face au lituanien Ricardas Berankis. En se tournant vers son clan, le numéro un mondial a repris ses bonnes vieilles habitudes. Il a même tweeté aujourd’hui : « C’est bon d’être de retour », avec un GYF de sa célébration de la veille.

Djokovic avait déclaré avant le début du tournoi : « Comment je vais célébrer une victoire, je ne peux pas vraiment vous le dire maintenant. L’énergie du public fera certainement défaut, mais d’un autre côté, ce sont les conditions que nous devons accepter dans cette situation. Cependant, c’est une chose de se dire et de se préparer de cette manière, et c’en est une autre d’en faire l’expérience. J’ai besoin d’en faire l’expérience pour vraiment l’absorber dans mon corps et mon esprit. »