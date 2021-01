Une chose est sûre : la mise en qua­ran­taine des joueurs ne va pas nous man­quer. Mais s’il y a bien une chose à reti­rer de cet épi­sode, ce serait les inévi­tables sto­rys Instagram de Pablo Cuevas. L’Uruguayen a créé un véri­table buzz à tra­vers ses petites vidéos, toutes plus déca­lées les unes que les autres. Et la der­nière ne fait pas excep­tion… On peut voir le 70ème joueur mon­dial en train de pré­pa­rer men­ta­le­ment ses enchaî­ne­ments… assis torse nu sous la douche de sa chambre d’hô­tel. Une manière comme une autre de se pré­pa­rer à la four­naise aus­tra­lienne de Melbourne.

Fin de qua­ran­taine. Rien ne va me man­quer… sauf les sto­rys de Pablo Cuevas



🎥 IG pablocuevas86 pic.twitter.com/FHw8ReL8JV — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 28, 2021