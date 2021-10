Éloigné des courts à cause d’une bles­sure au poignet, Dominic Thiem a déclaré un peu plus tôt dans le mois qu’il n’avait toujours pas reçu d’in­jec­tion contre la Covid‐19 car il attend un vaccin en parti­cu­lier, le Novavax. Cette déci­sion a été vive­ment criti­quée par Marco Pogo, un médecin, égale­ment chan­teur et homme poli­tique. Sur les ondes de la radio Wien ORF, la person­na­lité autri­chienne a utilisé des mots très durs contre le vain­queur de l’US Open 2020.

« Dominic Thiem devrait s’en­tourer de personnes capables de lui donner de meilleurs conseils qu’il n’en reçoit actuel­le­ment. Il ne devrait pas être si stupide et aurait dû se faire vacciner au plus tôt », a lâché Marco Pogo.

« Dom » appré­ciera. Mais quoi qu’il en soit, il va devoir accé­lérer le processus s’il veut parti­ciper à l’Open d’Australie, car l’Etat du Victoria ne compte pas auto­riser les joueurs non vaccinés à rentrer sur son territoire…