Mirra Andreeva, 16 ans seule­ment et tombeuse de la Française Diane Parry ce mercredi au 2e tour de Roland‐Garros (6−1, 6–2), ne cesse de surprendre les obser­va­teurs. Même en confé­rence de presse où elle s’est exprimée avec beau­coup de fran­chise et d’insouciance.

Notamment inter­rogée sur son premier souvenir du Grand Chelem pari­sien, elle a raconté une anec­dote savou­reuse concer­nant Novak Djokovic.

« L’année dernière, quand j’ai rencontré Djokovic dans le hall du Suzanne‐Lenglen, il allait vers le vestiaire. Il chan­tait et c’est ce dont je me rappelle. C’est le premier souvenir qui me vient à l’es­prit. Il se prépa­rait pour son match. Je ne sais pas contre qui il allait jouer mais il était si détendu. Voilà le souvenir », s’est souvenue l’ado­les­cente russe, déjà huitième de fina­liste surprise à Madrid il y a quelques semaines.

Au 3e tour, elle pour­rait affronter Cori Gauff, fina­liste l’an dernier Porte d’Auteuil.