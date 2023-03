Avant de se marier à Steffi Graf en 2001, avec qui il a eu deux enfants, Andre Agassi a partagé sa vie avec l’ac­trice Brooke Shields. Lors d’une inter­view accordée au New Yorker, cette dernière a raconté une anec­dote assez gênante et acca­blante pour l’oc­tuple vain­queur en Grand Chelem.

Alors qu’elle tour­nait une scène comique de la série « Friends », dans laquelle elle devait lécher les doigts de Matt LeBlanc au restau­rant, le « kid de Las Vegas » est entré dans une colère noire, au point de « fracasser tous ses trophées ».

« Andre était dans le public pour me soutenir (la scène était tournée devant un public, ndlr) et il est parti en claquant la porte. Il a dit : ‘Tout le monde se moque de moi. Tu m’as ridi­cu­lisé par ton compor­te­ment’. Je lui ai répondu : ‘C’est de la comédie ! Qu’est‐ce qui te prend’ Il a fracassé tous ses trophées. Ça sert à quoi de faire ça ? C’est telle­ment… ça ne se fait pas!’. J’ai appris plus tard qu’il était accro à la métham­phé­ta­mine à ce moment‐là, et je suis sûre que ce compor­te­ment irra­tionnel avait quelque chose à voir avec ça », a raconté Brooke Shields.