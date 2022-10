Avant sa demi‐finale contre Lorenzo Musetti à Florence, Felix Auger‐Aliassime a répondu aux ques­tions d’Ubaldo Scanagatta, le créa­teur d’Ubitennis.

« Il est impor­tant pour vous d’at­teindre les finales ATP à Turin, cela vous donne­rait une autre chance de revenir en Italie et de déguster de bonnes pâtes », a ironisé le célèbre journaliste.

« Je veux me quali­fier pour cette raison (rires). Ce serait génial, j’ai vrai­ment apprécié de jouer en Italie cette semaine, mais évidem­ment, il ne s’agit pas que de ça. C’est l’un des tour­nois les plus impor­tants de l’année et ce serait un privi­lège de faire partie de ce groupe de huit joueurs. Ma posi­tion actuelle est très bonne, mais comme tout autre joueur proche de moi dans le clas­se­ment, nous nous battons dur pour atteindre l’ob­jectif. La concur­rence est rude. Tous les résul­tats de la saison, les succès et les défaites, ont un impact main­te­nant mais je suis toujours en très bonne posi­tion et je veux faire de mon mieux dans les derniers tour­nois de l’année. Se quali­fier serait génial », a répondu le Canadien, actuel­le­ment 7e à la Race, devant Taylor Fritz et Hubert Hurkacz.

Chaque point s’avère précieux à l’heure actuelle.