L’Open d’Australie a eu une idée de génie en organisant le One Point Slam, un tournoi exhibition sur un point entre professionnels et amateurs avec 1 million de dollars à la clé.
Et après la victoire de Jordan Smith, un joueur amateur qui s’est notamment offert Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou Pedro Martinez, certains joueurs professionnels, dont Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe, ont exulté après la balle de match face à la 117e mondiale, Joanna Garland.
Carlitos’ reaction to the winner of the 1 Point Slam 🎥😂 pic.twitter.com/CycRRMW0Bc— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) January 14, 2026
Une explosion de joie qui en dit long sur le succès populaire de ce format qu’on reverra à coup sûr l’an prochain.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 14:14