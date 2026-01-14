AccueilInsoliteLa réaction géniale d'Alcaraz après la victoire d'un joueur amateur sur le...
La réac­tion géniale d’Alcaraz après la victoire d’un joueur amateur sur le nouveau tournoi de l’Open d’Australie

L’Open d’Australie a eu une idée de génie en orga­ni­sant le One Point Slam, un tournoi exhi­bi­tion sur un point entre profes­sion­nels et amateurs avec 1 million de dollars à la clé.

Et après la victoire de Jordan Smith, un joueur amateur qui s’est notam­ment offert Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou Pedro Martinez, certains joueurs profes­sion­nels, dont Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe, ont exulté après la balle de match face à la 117e mondiale, Joanna Garland. 

Une explo­sion de joie qui en dit long sur le succès popu­laire de ce format qu’on reverra à coup sûr l’an prochain. 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 14:14

