L’Open d’Australie a eu une idée de génie en orga­ni­sant le One Point Slam, un tournoi exhi­bi­tion sur un point entre profes­sion­nels et amateurs avec 1 million de dollars à la clé.

Et après la victoire de Jordan Smith, un joueur amateur qui s’est notam­ment offert Jannik Sinner, Amanda Anisimova ou Pedro Martinez, certains joueurs profes­sion­nels, dont Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe, ont exulté après la balle de match face à la 117e mondiale, Joanna Garland.

Carlitos’ reac­tion to the winner of the 1 Point Slam 🎥😂 pic.twitter.com/CycRRMW0Bc — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) January 14, 2026

Une explo­sion de joie qui en dit long sur le succès popu­laire de ce format qu’on reverra à coup sûr l’an prochain.