Chris Evert est toujours partante pour regarder un match de tennis, d’au­tant plus lors­qu’il y a l’un des meilleurs joueurs actuels sur le court.

La légende Américaine n’a peut‐être pas vu tout le match entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils, mais elle a au moins vu le moment où l’Espagnol a cassé sa raquette.

Et si beau­coup d’autres person­na­lités du monde du tennis ont eu une réac­tion plus critique sur le geste d’Alcaraz, on peut dire que Chris Evert a traité le sujet avec humour.

« Un timing parfait, un équi­libre parfait, un gars parfait ! », a‑t‐elle posté sur son compte X.

😂😂😂😂😂😂 you’re right ! Great timing, Great balance, Great guy ! https://t.co/mkColjPiLr — Chris Evert (@ChrissieEvert) August 18, 2024

Un message plus léger qui devrait faire sourire Alcaraz, qui s’est d’ailleurs excusé pour ce geste d’hu­meur plus qu’in­ha­bi­tuel chez lui.