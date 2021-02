On connais­sait le Nick Kyrgios fan­tasque, génial, cham­breur, insup­por­table, pro­vo­ca­teur, mais pas for­cé­ment le Kyrgios géné­reux… Et pour­tant, aucun autre adjec­tif ne pour­rait mieux conve­nir à l’i­ni­tia­tive de l’Australien à l’oc­ca­sion du der­nier Open d’Australie. Associé à la socié­té ali­men­taire mexi­caine Old El Paso, Kyrgios et sa fon­da­tion (ain­si que d’autres joueurs aus­tra­liens tels que Hewitt, Stosur, Davrilova ou De Minaur) ont uni leurs forces afin de ras­sem­bler des kits de repas pour les familles dans le besoin. Le tout en met­tant sim­ple­ment les pieds sur le terrain.

Ainsi, 100 kits de repas ont été don­nés chaque fois qu’un joueur aus­tra­lien jouait, et 300 pour chaque vic­toire. Si bien que Kyrgios a pu annon­cer avoir atteint l’ob­jec­tif annon­cé de 25 000 repas ce mar­di sur son compte Instagram. « Je vou­lais juste dire mer­ci pour tout le sou­tien appor­té cet été au ten­nis à Melbourne. Vraiment fier de mon jeu et encore plus fier d’a­voir joué pour une bonne cause. »

C’est comme ça qu’on l’aime, Nick !