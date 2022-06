Désespéré par la qualité de service de Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale à Halle, Hubert Hurkacz a décidé de changer de tactique en cours de match. Il l’a expliqué avec le sourire sur le court après sa victoire 7–6[2], 7–6[4] acquise sans obtenir la moindre balle de break.

« Je n’avais abso­lu­ment aucune chance au retour. Au milieu du deuxième set, je me trom­pais tout le temps. J’ai eu une autre idée. Je regar­dais le chro­no­mètre, et si le nombre était pair, j’al­lais à gauche et si le nombre était impair, j’al­lais à droite. C’était donc ma tactique pour le retour. »

Le Polonais aura un autre excellent serveur en face de lui en demie ce samedi en la personne de Nick Kyrgios.