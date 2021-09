Comme la tradi­tion le veut avant la Laver Cup, les joueurs ont posé dans leur plus beau costume. En terme de classe et de charisme, la Team Europe a des atouts à faire valoir avec Matteo Berrettini et Alexander Zverev en tête de fil.

Pour rappel, la compé­ti­tion commence dès ce vendredi et se clôtu­rera dimanche. Les Européens ont gagné les trois premières éditions.