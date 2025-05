La très coquette Serena Williams a fait son appa­ri­tion au Met Gala 2025 ce lundi 5 mai, tout en sobriété.

Retraitée des courts de tennis depuis septembre 2022 et désor­mais mère, la femme d’af­faires accom­plie se met chaque année sur son 31 pour cet évène­ment qui lui tient à coeur. Elle l’avait d’ailleurs co‐présidé en 2019 aux côtés de Harry Styles, Lady Gaga, Alessandro Michele et Anna Wintour.

