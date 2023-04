Officiellement retraitée des courts depuis le 3 septembre dernier à l’US Open, Serena Williams s’est récem­ment confiée pour CNN sur un moment parti­cu­liè­re­ment diffi­cile qui a lieu lors de l’ac­cou­che­ment de sa fille, Alexis Olympia Ohanian Jr, le 1er septembre 2017. La légende améri­caine révèle notam­ment qu’elle a véri­ta­ble­ment failli mourir suite à plusieurs compli­ca­tions. Glaçant.

« J’ai failli mourir après avoir donné nais­sance à ma fille Olympia. Pourtant, je me consi­dère comme chan­ceuse. Cela a déclenché une série de compli­ca­tions de santé auxquelles j’ai la chance d’avoir survécu. Tout d’abord, ma césa­rienne s’est ouverte à cause de la toux intense que j’ai endurée à cause de l’embolie. Je suis retournée à la salle d’opé­ra­tion, où les méde­cins ont trouvé un gros héma­tome, un gonfle­ment de sang coagulé, dans mon abdomen. Et puis je suis retournée à la salle d’opé­ra­tion pour une procé­dure qui empêche les caillots de se déplacer vers mes poumons. Quand je suis fina­le­ment rentrée dans ma famille, j’ai dû passer les six premières semaines de mater­nité alitée. Je suis telle­ment recon­nais­sante d’avoir eu accès à une équipe médi­cale aussi incroyable de méde­cins et d’in­fir­mières dans un hôpital à la pointe de la tech­no­logie. Ils savaient exac­te­ment comment gérer cette tour­nure compli­quée des événe­ments. Sans leur aide profes­sion­nelle, je ne serais pas ici aujourd’hui. »