La rela­tion de la star austra­lienne du tennis avec Passari avait été au centre de multiples rumeurs, mais leur histoire avait pris une tour­nure explo­sive la semaine dernière avec des mots peu flat­teurs échangés entre eux. Passari avait notam­ment écrit : « les tricheurs veulent toujours que vous soyez loyaux alors qu’ils sont infidèles ».

Le joueur de 25 ans aurait alors essayé de rebondir avec la pop star britan­nique Rita Ora. La chan­teuse, actuel­le­ment en Australie pour le tour­nage de The Voice, parti­ci­pera à la parade du Mardi Gras à Sydney samedi. Nick Kyrgios en a profité pour lui envoyer des DM, autre­ment dit des messages sur les réseaux sociaux. Une source du The Voice aurait cepen­dant affirmé que « c’est un peu du badi­nage, rien de plus et certai­ne­ment rien que Rita ne prenne au sérieux ». Affaire à suivre …