Mauvaise nouvelle pour Kim Clijsters, quelques jours seule­ment après avoir annoncé sa retraite défi­ni­tive des courts.

En effet, comme révélé par Le Soir, son académie créée il y a huit ans à Bree va fermer ses portes à cause notam­ment du contexte de la crise sani­taire et du démé­na­ge­ment de l’an­cienne joueuse aux Etats‐Unis.

Ruben Clijsters, cousin de Kim et direc­teur de l’aca­démie s’est exprimé avec clarté sur cette situa­tion diffi­cile. « Après une analyse finan­cière appro­fondie, nous avons décidé de stopper les acti­vités. C’est un coup dur pour toute l’équipe et certai­ne­ment aussi pour Kim, mais nous y avons long­temps réfléchi et c’est la seule option. »