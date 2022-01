Quand la réalité dépasse la fiction, comme dans l’af­faire Djokovic contre le gouver­ne­ment austra­lien que nous sommes en train de vivre, Netflix n’est jamais bien loin.

D’après les infor­ma­tions du Daily Mail, une équipe de tour­nage serait déjà en Australie en train de filmer le plus explosif début de saison tennis­tique de ces dernières années.

Le quoti­dien britan­nique annonce égale­ment que les instances diri­geantes du sport, habi­tuel­le­ment désunies, se sont cette fois unies pour soutenir et approuver ce nouveau projet qui sera diffusé sur la plate­forme de vidéos américaine.

De plus, la série dédiée au numéro 1 mondial et ses ennuis avec le gouver­ne­ment austra­lien sera réalisée par la société Box To Box Films, basée à Londres, et le produc­teur exécutif devrait être James Gay Rees, le même qui est à l’ori­gine du succès phéno­ménal de la série sur la Formule 1, « Drive to Survive ».

Si cette série venait réel­le­ment à voir le jour, elle serait très proba­ble­ment un succès mondial tant cette saga beau­coup plus poli­tique que spor­tive a tenu en haleine un grand nombre de fans et d’observateurs.