La bonne ambiance règne en équipe de Serbie. Et ce mal­gré la nomi­na­tion presque sur­prise de Viktor Troicki au poste de capi­taine. Dans une inter­view accor­dée à l’AFP, Dusan Lajovic a évo­qué quelques sou­ve­nirs avec Novak Djokovic, Filip Krajinovic et Nikola Milojevic comme les par­ties de Uno endia­blées lors de l’ATP Cup 2020. Il a aus­si avoué qu’il aime­rait voler un coup en par­ti­cu­lier à son com­pa­triote numé­ro 1 mon­dial… : « Je pren­drais pro­ba­ble­ment huit coups sur dix à Novak et ensuite je n’aurai besoin de rien d’autre…Mais s’il fal­lait vrai­ment en choi­sir qu’un, disons le retour de Novak. Je sais que ce n’est pas un coup, mais je pren­drais son retour », a‑t‐il assu­ré. Et on peut le comprendre…