Une sombre histoire implique David Nalbandian en Argentine.

Selon les infor­ma­tions rappor­tées par le média Via Szeta, la petite amie de l’ex‐numéro 3 mondial entre septembre 2022 et juin 2023, Araceli Torrado, aurait décou­vert avec son frère une caméra dissi­mulée dans la bouche de venti­la­tion de son appartement.

Dans un enre­gis­tre­ment audio, le fina­liste de Wimbledon 2002 avoue­rait avoir placé cette caméra pour surveiller son ancienne compagne.

Araceli Torrado aurait décidé de porter plainte contre David Nalbandian pour harcè­le­ment et harcè­le­ment sexuel.

😳



- This video shows a hidden camera in Nalbandian’s ex-girlfriend’s apart­ment being found.



- Judge ruled it WAS installed by David, but was not a crime, as they both shared the apart­ment.



- She is now suing him for sexual harass­ment and stal­king.pic.twitter.com/RPHreWoIDz