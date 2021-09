Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Jenson Brooksby en huitièmes de finale de l’US Open, Novak Djokovic a été inter­rogé sur son premier match en Grand Chelem lors de l’Open d’Australie 2005 face à un certain Marat Safin.

Si l’on s’at­ten­dait à une réponse assez clas­sique, le Serbe a étonné en racon­tant une très bonne anec­dote sur sa fameuse colo­ra­tion de cheveux.

« L’un des souve­nirs les plus marquants de l’Open d’Australie 2005, lorsque je me suis qualifié et que j’ai joué la session de nuit contre Safin, sur le court central, est que je m’étais fait couper les cheveux plus tôt dans la journée. Une dame merveilleuse, une coif­feuse, m’a demandé : ‘Voulez‐vous faire quelque chose de spécial pour ce soir ?’

J’ai répondu : ‘Que suggérez‐vous ?’

Elle m’a dit : ‘Nous devrions peut‐être colorer votre partie avant.’

Je n’ai jamais fait ça de ma vie. Alors j’ai dit : ‘Vous savez quoi ? Pourquoi pas ?!’

J’avais 17, 18 ans. Si je dois monter sur scène, autant le faire avec style. Ce n’était pas vrai­ment très satis­fai­sant pour ma mère de voir ça. La conver­sa­tion que nous avons eue après n’a pas été géniale pour moi. Mais nous en avons bien ri. »