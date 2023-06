L’interview de Marc Maury, la voix de Roland‐Garros, a permis de révéler quelques anec­dotes amusantes autour de son travail de toujours.

Il a notam­ment révélé qu’un des ses moments favoris était notam­ment l’an­nonce qui précède l’ar­rivée de Rafael Nadal sur le court. Alors que le speaker fran­çais énumère un à un les titres de l’Espagnol, le court se joint petit à petit pour former un chœur puis­sant et impres­sion­nant pour les adver­saires du taureau de Manacor.

Une entrée en scène spéciale qui avait notam­ment marqué Sebastian Korda, qui le croi­sait en huitièmes de finale en 2020.

« Quand on arrive à ‘2008’ [deux mille huit], je suis déjà noyé, c’est élec­trique, le chatouille­ment derrière l’oreille. Je me souviens qu’en 2020, Sebastian Korda jouait contre lui au quatrième tour et il m’a dit : ‘Je ne connais pas le fran­çais, mais j’ai compris que vous parliez des années très rapi­de­ment. J’étais telle­ment nerveux, je savais que j’étais tout de suite sous pres­sion’ », raconte le speaker.

Un intro­duc­tion qui a sûre­ment du inti­mider d’autres joueurs que l’Américain lors des passages de Nadal à Roland‐Garros.