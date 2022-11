Dominic Stricker, 116e mondial et qualifié pour le Masters Next Gen, est suivi de près par Roger Federer. Sven Swinnen, le coach du jeune suisse et ancien parte­naire du maestro, a révélé comment l’homme aux 20 titres du Grand Chelem avait aidé son poulain.

« Dominic a eu beau­coup de chance. Roger l’a invité à Dubaï plusieurs fois déjà pour s’en­traîner, pour faire du travail de pré‐saison, ce qui nous a beau­coup aidés. Roger nous connaît très bien et il nous a donné des conseils très utiles », a confié Swinnen à l’ATP.

Une anec­dote qui en dit long sur le compor­te­ment de Roger Federer.