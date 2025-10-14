La scène est drôle mais elle est sympathique. D’ailleurs il est probable qu’il s’agisse de potes de Valentin. Il reste que cela symbolise le bon état d’esprit qui règne autour du champion de la principauté.
Valentin Vacherot greeted by Monegasque fans at the Nice airport ! 🥳— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 13, 2025
🎥 emilysnyyder/IG pic.twitter.com/qZ5Sizc3yI
On imagine que Valentin a d’autres rendez‐vous prévus et sûrement avec le prince. Valentin va devoir maintenant se reposer un peu et il est fort probable qu’il soit invité au Rolex Paris Masters.
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 10:50