Auteur d’une superbe saison 2021 où il est passé de la 450e à la 103e place mondiale, Holger Rune est entraîné depuis qu’il a six ans par Lars Christensen. Ce dernier, inter­rogé par le site de l’ATP, est revenu sur le carac­tère et la passion de son joueur.

« Il est très émotif, très compé­titif aussi et très, très rapide. Il était tota­le­ment dévoué au tennis. Au début, il jouait aussi un peu au foot­ball et faisait toutes sortes de loisirs. Mais très rapi­de­ment, il voulait juste être un joueur de tennis. Le temps d’une semaine, il voulait être comme Nadal, avec le bandeau et tout l’équi­pe­ment. Il voulait juste lui ressem­bler. La semaine suivante, il se trans­for­mait en Federer et il s’y consa­crait entiè­re­ment. Il aimait vrai­ment jouer au tennis. »