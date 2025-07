On le sait, Mirra Andreeva entre­tient une rela­tion très parti­cu­lière avec sa coach Conchita Martinez. Bien plus qu’une simple conseillère tactique, l’Espagnole est devenue une véri­table amie et mentor pour la jeune Russe, dont la progres­sion impressionne.

Hier, alors que Conchita parti­ci­pait au tournoi des « légendes », une spec­ta­trice pas comme les autres est apparue au bord du court : sa joueuse, pancarte adorable à la main, venue tout spécia­le­ment pour encou­rager celle qui l’accompagne au quotidien.

Ce geste simple mais fort a ému le public, et rappelle à quel point le lien entre une joueurse et son coach peut être précieux.