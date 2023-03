Retardé de plusieurs heures à cause de la pluie, Daniil Medvedev et Quentin Halys ont bien cru que leur huitième de finale à Miami allait être repoussé au mercredi. Mais ils ont fina­le­ment commencer la rencontre aux alen­tours de minuit en Floride. Après sa victoire, le Russe a avoué qu’il ne s’y atten­dait pas vrai­ment lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je me suis allongé, je n’avais rien d’autre à faire. En fait, je me suis allongé pendant cinq heures, je me suis détendu. J’ai cru que le match allait être annulé. Je suis vrai­ment heureux d’avoir réussi à jouer pas trop mal parce que ce n’est pas facile… Je dors habi­tuel­le­ment à minuit. »