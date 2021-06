Belle stat du compte toujours aussi précieux de Jeu, Set et Maths.

Depuis Roland‐Garros 2005, Sur les 64 tour­nois du Grand Chelem joués, 61 d’entre eux se sont joués avec au moins Nadal, Djokovic ou Federer en finale.

C’est tota­le­ment hallu­ci­nant et il se pour­rait bien que dans un mois on fasse encore le même constat mais avec une unité de plus.

Si Djokovic remporte le titre à Roland‐Garros, on le voit mal se « rater » du côté de Londres.