Boris Becker est une immense star en Allemagne et comme sa vie a été tumultueuse, RTL a jugé bon de se lancer dans la production d’un biopic de Boum Boum. Le problème c’est que l’intéressé n’a pas été impliqué dans le projet et que la crise sanitaire a déjà retardé une partie du tournage. Vraisemblablement le titre de ce long métrage sera « le joueur » comme le documentaire sorti en 2017. Enfin, on ne sait toujours pas quel acteur incarnera le rôle de Boris à l’écran.