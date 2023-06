L’Américain a toujours été connu pour son franc‐parler et ses sorties mémo­rables en tant que joueur.

John McEnroe sera encore cette année derrière les « tablettes » pour commenter le Grand Chelem londo­nien au profit de la BBC.

L’ancien triple vain­queur au « All England Tennis Club » perce­vrait d’ailleurs un salaire miro­bo­lant pour son rôle à jouer durant la quinzaine.

D’après tennis365, il rece­vrait entre 150 000 et 200 000 livres ster­ling (NDLR : Entre 175.000 euros et 233.000 euros )pour commenter les matchs et inter­venir durant certaines émis­sions spéciales.

On a hâte d’entendre les chro­niques bien « cash » de « Johnny Mac ».

On rappelle qu’un temps une rumeur avait circulé autour de la possi­bi­lité que Roger Federer rejoigne l’équipe de consul­tants de luxe de la BBC.