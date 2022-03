Rafael Nadal est un cham­pion à part.

Alors qu’il s’en­traî­nait sur un court privé pendant le Masters 1000 d’Indian Wells la semaine passée, l’Espagnol a permis à l’une de ses fans, une fillette de 10 ans, de taper la balle avec lui alors qu’elle regar­dait atten­ti­ve­ment sa session d’entraînement.

Et à la grande surpris de Rafa et de toutes les personnes présentes ce jour‐là, la jeune fille nommée Bella a fait plus que renvoyer la balle dans le court en atta­quant carré­ment le Majorquin côté coup droit avant de remporter le point.

Un moment forcé­ment inoubliable !