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Le célèbre tabloïd The Sun dévoile les images du petit ami de Raducanu, c’est très limite !

Par
Laurent Trupiano
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La Grande Bretagne a ses tradi­tions et elles ne sont pas toujours aussi « smart » que le fameux Pim’s de Wimbledon. 

Les fameux tabloïds restent puis­sants outre‐manche et ils n’hé­sitent pas à dévoiler des scènes de la vie privée des stars.

Evidemment comme Emma Raducanu est leur seule tête d’af­fiche pour Wimbledon, les papa­razzi l’on traqué pour parvenir à obtenir des clichés inédits. 

On peut donc décou­vrir ce matin en exclu­si­vité le boy friend d’Emma. C’est telle­ment gros­sier que l’on peut presque croire que tout cela a été mise en scène. Ce qu’il ya de plus drôle c’st encore le commen­taire de notre « collègue » britannique.

« Emma et son homme semblaient n’avoir aucun souci au monde alors qu’ils se prome­naient pares­seu­se­ment à travers la foule. Ils avaient l’air tota­le­ment épris l’un de l’autre. Toute décep­tion semblait s’être évaporée pendant qu’ils se serraient dans les bras l’un de l’autre. Ils ne semblaient certai­ne­ment pas gênés d’être ensemble et affec­tueux, et il y avait plein d’autres personnes autour »…on adore !!!! 

Publié le mardi 16 juin 2026 à 10:21

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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