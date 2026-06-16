La Grande‐Bretagne a ses traditions et elles ne sont pas toujours aussi « smart » que le fameux Pim’s de Wimbledon.
Les fameux tabloïds restent puissants outre‐Manche et ils n’hésitent pas à dévoiler des scènes de la vie privée des stars.
Evidemment, comme Emma Raducanu est leur seule tête d’affiche pour Wimbledon, les paparazzi l’ont traqué pour parvenir à obtenir des clichés inédits.
On peut donc découvrir ce matin en exclusivité le petit ami d’Emma. C’est tellement grossier que l’on peut presque croire que tout cela a été mise en scène. Ce qu’il ya de plus drôle c’est encore le commentaire de notre « collègue » britannique.
🚨 More Images and details come in.…— SK (@Djoko_UTD) June 16, 2026
Emma Raducanu with her boyfriend, 32 year old John Friend…John is a PR executive from the UK.
The Sun Journalist who shared the pictures said,
« Emma and her man looked like they didn’t have a care in the world as they meandered through… https://t.co/GC1QlEcL3N pic.twitter.com/IvNznEjuoN
« Emma et son homme semblaient n’avoir aucun souci au monde alors qu’ils se promenaient paresseusement à travers la foule. Ils avaient l’air totalement épris l’un de l’autre. Toute déception semblait s’être évaporée pendant qu’ils se serraient dans les bras l’un de l’autre. Ils ne semblaient certainement pas gênés d’être ensemble et affectueux, et il y avait plein d’autres personnes autour. »
Sans commentaire…
Publié le mardi 16 juin 2026 à 10:21