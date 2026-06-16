La Grande‐Bretagne a ses tradi­tions et elles ne sont pas toujours aussi « smart » que le fameux Pim’s de Wimbledon.

Les fameux tabloïds restent puis­sants outre‐Manche et ils n’hé­sitent pas à dévoiler des scènes de la vie privée des stars.

Evidemment, comme Emma Raducanu est leur seule tête d’af­fiche pour Wimbledon, les papa­razzi l’ont traqué pour parvenir à obtenir des clichés inédits.

On peut donc décou­vrir ce matin en exclu­si­vité le petit ami d’Emma. C’est telle­ment gros­sier que l’on peut presque croire que tout cela a été mise en scène. Ce qu’il ya de plus drôle c’est encore le commen­taire de notre « collègue » britannique.

🚨 More Images and details come in.…



Emma Raducanu with her boyfriend, 32 year old John Friend…John is a PR execu­tive from the UK.



The Sun Journalist who shared the pictures said,



« Emma and her man looked like they didn’t have a care in the world as they mean­dered through… https://t.co/GC1QlEcL3N pic.twitter.com/IvNznEjuoN — SK (@Djoko_UTD) June 16, 2026

« Emma et son homme semblaient n’avoir aucun souci au monde alors qu’ils se prome­naient pares­seu­se­ment à travers la foule. Ils avaient l’air tota­le­ment épris l’un de l’autre. Toute décep­tion semblait s’être évaporée pendant qu’ils se serraient dans les bras l’un de l’autre. Ils ne semblaient certai­ne­ment pas gênés d’être ensemble et affec­tueux, et il y avait plein d’autres personnes autour. »

Sans commen­taire…