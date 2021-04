Lors de son point presse après sa victoire face à Sinner, Novak Djokovic a évoqué la prochaine sortie de son docu­men­taire qu’il a débuté en Australie. Le Serbe a visi­ble­ment beau­coup d’am­bi­tion : « Notre plan est de le sortir en août, avant l’US Open, puisque notre souhait est d’or­ga­niser une avant‐première à New York. En fonc­tion de la situa­tion due au coro­na­virus et des restric­tions qui existent à ce moment‐là. Ce sera un événe­ment en direct ou un événe­ment virtuel. Mais il est sur que je veux vrai­ment le terminer. Je travaille avec un groupe de personnes qui sont très dévouées, très impli­quées, à la fois d’Europe et des États‐Unis. J’espère que nous pour­rons le peau­finer de manière à ce que tout le monde l’ap­précie et que ce soit un succès » a expliqué Nole.

Connaissant le Serbe, ce docu­men­taire devrait être tout sauf insipide.…