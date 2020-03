View this post on Instagram

Mentre siamo tutti a casa in isolamento, ho pensato che potesse essere il momento giusto per lanciare una piccola sfida di donazione per il nostro paese 🇮🇹 Io e la mia agenzia di gestione @starwingsports doneremo forniture mediche di vitale importanza per aiutare l'Italia in questo momento difficile a causa di COVID -19. Ogni foto che caricherete di un sosia di Pizza di me stesso o di una figura italiana del passato o del presente, doneremo 10 €. Carica una foto della tua pizza fatta in casa usando #SinnerPizzaChallenge per sensibilizzare e spero ispirare gli altri a donare come possono per aiutarci tutti a superare questo. Ps se desideri partecipare anche tu alla donazione sentiti libero di farlo usando il link in bio. È importante rimanere uniti in questi momenti di bisogno ❤️ Non vedo l'ora di vedere le tue foto ! – Whilst we’re all home in confinement I thought it could be appropriate time to throw a little donation challenge for our country 🇮🇹 Myself & my management agency @starwingsports are going to donate vital medical supplies to help Italy through this tough time due to COVID-19. Every photo you guys upload of a Pizza lookalike of myself or any italian figure from the past or present we will donate 10€. Upload a photo of your homemade pizza using #SinnerPizzaChallenge to build awareness and hopefully inspire others to donate as they can in order to help us all get through this. Ps if you wish to donate as well feel free to do so using the link in my bio. It is important we stick together in these times of need ❤️ I look forward to seeing your photos ! #ForItaly #LetsStickTogether #StaySafe #VivaItalia #TannisAtHome @atptour