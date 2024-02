Qui a dit que les célé­brités ne s’in­té­res­saient qu’aux légendes de ce sport comme Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic ?

L’acteur et produc­teur améri­cain, Mark Wahlberg, notam­ment connu pour ses rôles dans The Departed, Boogie Nights ou encore The Fighter, a publié, ce jeudi sur son compte Instagram, une vidéo assez impro­bable où on le voit se réjouir de la victoire de Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Rotterdam face à Marton Fucsovics.

Mark Wahlberg watching Grigor Dimitrov’s match from home.



Never expected a Marky Mark & Grigor Dimitrov cros­sover. pic.twitter.com/byM8zSgN8i — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2024

On attend désor­mais la réponse du Bulgare qui sera à coup sûr inter­rogé sur ce nouveau soutien de poids.