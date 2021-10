Toujours conva­les­cent après son inter­ven­tion chirur­gi­cale au genou, Roger Federer reste néan­moins très occupé. Après avoir assisté au mariage d’Alexandre Arnault, en compa­gnie de quelques célé­brités mondia­le­ment connues, Roger est venu assister ce vendredi à l’inau­gu­ra­tion du tramway de la ville qui porte tout simple­ment son nom : le « Federer‐Express ».

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a égale­ment rencontré à cette occa­sion plusieurs joueurs du F.C Bâle, le club de foot­ball de sa ville natale, aux abords du stade. Et comme Roger ne fait jamais les choses à moitié, il est arrivé sur les lieux du rendez‐vous avec « son » tramway. Toutes les personnes présentes étaient visi­ble­ment ravies de rencon­trer la légende locale et même Mirka et ses parents étaient de la partie, ce qui démontre l’im­por­tance de cette inau­gu­ra­tion très spéciale pour la ville et le joueur.

Pour rappel, l’ATP 500 de Bâle, qui devait avoir lieu la semaine prochaine, a été très tôt annulé en raison des condi­tions sani­taires. Une déci­sion qu’on a d’ailleurs toujours du mal à comprendre…