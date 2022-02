Sorti dans les salles de cinéma fran­çaises le 1er décembre 2021, le film « King Richard » (La Méthode Williams en fran­çais) reve­nant sur la person­na­lité de l’en­traî­neur de tennis Richard Williams, inter­prété par Will Smith, père des cham­pionnes mondiales Venus et Serena, a récolté pas moins de six nomi­na­tions pour la prochaine céré­monie des Oscars.

Ainsi, le film est nominé dans la caté­gorie meilleur film, Will Smith dans la caté­gorie meilleur acteur, Aunjanue Ellis pour le meilleur second rôle féminin, Zach Baylin pour le meilleur scénario original sans oublier le meilleur montage et la meilleure chanson, inter­prétée par Beyonce.

Tout simple­ment du jamais vu pour un film trai­tant en partie du tennis.