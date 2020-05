Comme le rapporte le quotidien le Matin, le président du club de football de Villarepos, Pierre Schouwey, tente un coup médiatique pour recruter un certain Roger Federer : « La décision a été prise de floquer un maillot avec le N° 20 et de lui envoyer une demande de licence avec une lettre argumentant le bienfondé d’une signature à Villarepos. Je pense qu’il comprendra la référence avec ce N° 20 (ndlr : ses 20 titres en Grand Chelem). Mais s’il veut attendre deux ou trois ans et gagne encore un ou l’autre tournoi, nous pouvons sans problème lui réserver le 21, le 22 ou même le 23 ». Le club qui est engagé dans la 5ème ligue nationale espère au moins que le Suisse puisse répondre à leur clin d’oeil plus que s’engager dans leur équipe première. : « Avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Même s’il refuse de jouer pour le FCV, ce serait déjà fou de réussir à créer un lien entre Roger Federer et le FC Villarepos. S’il voulait déjà poster une photo avec le maillot, ou le signer et nous le renvoyer, ce serait déjà inespéré. » a déclaré le président chez nos confères du Matin. Il ne nous reste plus qu’à surveiller les comptes Instagram, Twitter, et Facebook du plus grand joueur de tous les temps.

