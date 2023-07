Dans le monde du tennis, les succès ne sont pas indi­vi­duels.

Derrière chaque cham­pion il y a une équipe qui fait tout pour qu’il réus­sisse. Dans le cas de Carlos Alcaraz, l’un des piliers de sa carrière est son frère aîné : Alvaro. C’est dans un entre­tien avec Murcia Plaza qu’Alvaro a confié des détails de sa rela­tion avec son frère. Une inter­view où il révèle certains des secrets de « Carlitos » pour les soirées qui précèdent les gros matchs.

« La veille de la finale de l’US Open contre Casper Ruud, on a regardé ensemble, dans la chambre d’hôtel, le film « 300 ». Avant le duel contre Djokovic, c’était quelque chose de diffé­rent parce que nous étions tous les membres de l’équipe dans une maison. Nous avons choisi de jouer au Parcheesi (équi­valent des petits chevaux fran­çais, ndlr) après le dîner. Nous jouions en duo Carlos et moi, lui norma­le­ment avec le vert et moi avec le bleu… Ah, et nous avons l’ha­bi­tude de gagner. »