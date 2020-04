Ce vendredi, Benoit Paire et Gaël Monfils s’affrontaient dans un duel à FIFA20 sur le réseau Twitch. Un duel que le Parisien a remporté au cinquième match décisif avec un but en fin de match d’Edinson Cavani. Et Monfils a complètement craqué avec son cri de joie en chambrant l’Avignonnais.

Le but de la victoire ⁦@Gael_Monfils⁩ face à ⁦@benoitpaire⁩ dans le 5e match décisif FIFA sur Twitch. Et le cri de joie de #LaMonf 😂😂😂 ! #homeoftennis pic.twitter.com/PRGidVBZoC — Florian Kalouaz (@FlorianK_Sport) April 17, 2020