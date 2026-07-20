Jannik Sinner a quasi­ment tout raflé cette saison. À l’ex­cep­tion de son incroyable revers en finale de Roland‐Garros, l’Italien réalise sans doute le meilleur exer­cice de sa carrière. Il compte déjà six titres en ce mois de juillet, égalant ainsi son total de toute la saison 2025.

Avec la forte hausse des prize money ces dernières années, notam­ment à Wimbledon où le vain­queur a empoché 3,6 millions de livres ster­ling, le numéro un mondial réalise égale­ment une véri­table moisson finan­cière. Il a déjà engrangé plus de 11,6 millions de dollars de gains en tour­nois cette saison.

La tournée nord‐américaine et surtout l’US Open, qui offrira 5 millions de dollars à son vain­queur, pour­raient encore faire exploser son compteur.

Grand favori en l’ab­sence de nombreuses têtes d’af­fiche, Sinner peut‐il aller cher­cher le record absolu de Novak Djokovic, auteur d’une saison histo­rique en 2015 avec 21,6 millions de dollars de prize money ?

Rien ne semble impos­sible, d’au­tant que les ATP Finals de Turin distri­buent des gains colos­saux. Reste désor­mais à savoir si Carlos Alcaraz sera de retour en fin de saison pour empê­cher le numéro un mondial de tout rafler.