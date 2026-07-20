Jannik Sinner a quasiment tout raflé cette saison. À l’exception de son incroyable revers en finale de Roland‐Garros, l’Italien réalise sans doute le meilleur exercice de sa carrière. Il compte déjà six titres en ce mois de juillet, égalant ainsi son total de toute la saison 2025.
Avec la forte hausse des prize money ces dernières années, notamment à Wimbledon où le vainqueur a empoché 3,6 millions de livres sterling, le numéro un mondial réalise également une véritable moisson financière. Il a déjà engrangé plus de 11,6 millions de dollars de gains en tournois cette saison.
La tournée nord‐américaine et surtout l’US Open, qui offrira 5 millions de dollars à son vainqueur, pourraient encore faire exploser son compteur.
Grand favori en l’absence de nombreuses têtes d’affiche, Sinner peut‐il aller chercher le record absolu de Novak Djokovic, auteur d’une saison historique en 2015 avec 21,6 millions de dollars de prize money ?
Rien ne semble impossible, d’autant que les ATP Finals de Turin distribuent des gains colossaux. Reste désormais à savoir si Carlos Alcaraz sera de retour en fin de saison pour empêcher le numéro un mondial de tout rafler.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 17:23