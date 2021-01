La légende du ten­nis Roger Federer ne sera pas pré­sent à Melbourne pour l’Open d’Australie. Mais le Suisse s’apprête à réa­li­ser le rêve de deux jeunes fans. Jamie Duff et Oliver White, tous deux âgés de 21 ans ont com­men­cé le ten­nis pen­dant le confi­ne­ment. Récemment, ils ont pos­té une vidéo Instagram les mon­trant en train de jouer sur leurs courts de ten­nis. Mais ils sont allés plus loin et ont déci­dé de « taguer » Roger Federer dans le post. Et l’improbable se réa­li­sa : Federer a répondu :

« J’ai ado­ré la vidéo, je l’ai trou­vée géniale. Le ten­nis a l’air bien, mais il faut peut‐être tra­vailler un peu le jeu de jambes. Je pense que nous devrions faire quelque chose avec mon asso­cia­tion cari­ta­tive. Envoyez un e‑mail à mon agent et nous trou­ve­rons une solution ».

Les petits chanceux !

https://www.instagram.com/p/CKhT7KahF3X/?utm_source=ig_embed