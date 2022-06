Novak Djokovic et Maria Sharapova ont toujours entre­tenus de bons rapports.

Au cours d’une conver­sa­tion entre les deux cham­pions sur les réseaux sociaux, la Russe s’est souvenue d’une anec­dote lors d’une exhi­bi­tion disputée à La Quinta en 2008 où Djokovic, visi­ble­ment très taquin, lui avait lancé un pari sur le résultat du double mixte auquel ils participaient.

« Nous avons joué cette petite exhi­bi­tion à La Quinta à Indian Wells en 2008. Et je crois que nous jouions un double mixte l’un contre l’autre, et tu as dit que si tu gagnais, je devrais payer le dîner. Et je me suis dit : ‘Ok, peu importe, qui est ce gamin ?’ » Finalement vain­queur, Djokovic n’a pas manqué de lui rappeler ce fameux pari comme l’a expliqué la Tsarine : « Tu m’as dit : ‘On a un dîner ce soir. On va aller dans un restau­rant japo­nais’, et j’ai dit : ‘Tu es sérieux ? Toi et moi, on va dîner ?’ », a lancé Sharapova qui a visi­ble­ment été surprise par le culot du jeune Djokovic.