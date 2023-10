Dans son livre, Balles Neuves, aux éditions Marabout qui vient de sortir, Henri Leconte revient sur un évène­ment méconnu de sa vie, celui où fina­le­ment il a tout simple­ment failli mourir… glaçant !

« J’ai alors 38 ans et je suis à Dublin pour un tournoi du Champions Tour et je vais frôler la mort. Tout commence après un match contre Jakob Hlasek, que je gagne diffi­ci­le­ment. Je me retrouve au Player’s Lounge où je prends mon repas, quand tout d’un coup j’ai l’im­pres­sion qu’une personne me vide une bouteille d’eau sur la tête. Et soudain tout s’en­chaîne. Je me déshy­drate à une vitesse insup­por­table, je commence à vomir avec un mal de tête insup­por­table. Les orga­ni­sa­teurs et les méde­cins du tournoi, me voyant dans cet état appellent d« urgence une ambu­lance, et je me retrouve bientôt à la Blackrock Clinic de Dublin, un établis­se­ment qui va rapi­de­ment déceler une ménin­gite foudroyante »

Balles Neuves, Henri Leconte, édition Marabout, 17,90 euros.