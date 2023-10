Après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas en demi‐finales de l’ATP 250 d’Anvers, Arthur Fils avait écrit la même chose sur la caméra que Ben Shelton, quelques milliers de kilo­mètres plus loin, à Tokyo : « Humble and hungry » (Humble et affamé).

Après avoir remporté le premier titre de sa carrière ce dimanche au Japon grâce à sa victoire contre Aslan Karatsev, l’Américain a écrit un message direc­te­ment adressé au Français, qui va lui tenter de décro­cher son deuxième titre ce dimanche égale­ment en finale à Anvers contre Alexander Bublik.

Ben Shelton signs the camera after winning 1st ATP title in Tokyo :



“Show me some­thing Arthur” 😂



Yesterday he wrote “humble and hungry” and Arthur Fils did the same thing after his match.



