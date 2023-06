Beaucoup d’images circulent sur les réseaux et celle de Novak Djokovic faisant la « fête » avec les ramas­seurs de balles est très belle. Chaque « ball boy » va se rappeler long­temps de cet instant magique où le Serbe descend les marches de l’es­ca­lier pour partager son 23ème titre.

Mais la scène la plus émou­vante reste celle où Novak découvre sa petite fille qui l’at­ten­dait pour un gros calin. On peut dire ce que l’on veut sur Nole mais son socle fami­lial et son clan dégagent une belle énergie et une authen­ti­cité rare dans le monde du sport souvent composé de paillettes et de strass.