L’expérience des autres cham­pions peut vous aider à changer vos habi­tudes. Le cava­lier néo‐zélandais, Bruce Goodin, âgé de 51 ans, doyen des jeux doit son salut à une prise de conscience en terme de récupération.

Après essayé plusieurs méthodes, il a enfin trouvé sa « voie » en choi­sis­sant de respecter le régime alimen­taire d’un certain Novak Djokovic.

Et les résul­tats ont été spec­ta­cu­laires : « J’avais lu diffé­rentes choses sur les programmes d’en­traî­ne­ment sportif et les régimes, mais ils étaient presque tous compli­qués et impos­sibles à suivre. Mais avec celui‐ci de Novak, ce n’était pas pareil. Je l’ai lu et je me suis dit « oh, ouais, en fait, je pour­rais le faire » a expliqué Bruce qui ne le regrette vrai­ment pas.

« Cela a vrai­ment fait une grande diffé­rence pour moi, j’avais beau­coup moins de douleur dans mon corps, j’ai pu main­tenir ma concen­tra­tion beau­coup mieux tout au long de la journée et j’ai égale­ment perdu beau­coup de poids en peu de temps. »