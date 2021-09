Depuis qu’elle a réalisé l’ex­ploit invrai­sem­blable de remporter l’US Open alors qu’elle sortait des quali­fi­ca­tions et qu’elle était seule­ment 150ème à la WTA, Emma Raducanu est partout.

Son compte insta­gram a dépassé les 2 millions de follo­wers et les fans veulent tout savoir sur ses habi­tudes et ses hobbies.

Dernièrement, elle a expliqué ce qui lui parais­sait indis­pen­sable pour se sentir bien sur le circuit : « J’amène toujours un appa­reil photo jetable. Comme cela je fais des clichés et à la fin du tournoi je fais déve­lopper les photos, il y a toujours des belles surprises. Je ne peux égale­ment me passer de mon petit carreau de chocolat noir quoti­dien et je dois dire que mon réel pécher mignon est le beurre de caca­huète mais j’ai aussi compris que je devais faire atten­tion à ne pas trop en dévorer »