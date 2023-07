Plombé par les bles­sures pendant long­temps, Milos Raonic a fait son retour sur le circuit tout récem­ment après presque deux ans d’ab­sence. Et il a gagné des matchs, au 1er tour à Bois‐le‐Duc ou à Wimbledon ce mercredi contre Dennis Novak.

Finalement battu par Tommy Paul en quatre sets au 2e tour du Grand Chelem londo­nien jeudi, le Canadien a évoqué son régime dras­tique pour revenir en forme dans des propos rapportés par Le Journal de Québec. Il explique avoir perdu environ 40 « livres » (soit 18kg) en l’es­pace de quatre à cinq semaines.

« Je mangeais un steak par jour ! Et je buvais de l’eau. De toute façon, je ne bois pas de café ni de sodas. Alors je mangeais un steak que je cuisi­nais moi‐même pendant quatre ou cinq semaines, en décembre et en janvier. Et c’était un petit steak. Ce n’était pas la façon la plus saine de perdre du poids. Les deux premières semaines de ce régime n’ont pas été parti­cu­liè­re­ment faciles. Mais après, on s’habitue. »