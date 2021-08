L’illustré, qui est un maga­zine de réfé­rence en Suisse, a repu­blié un article consacré à Belinda Bencic. Lors de ce repor­tage réalisé en 2011, on appre­nait que son premier coach, qui était la mère de Martina Hingis, utili­sait un chien pour que Belinda reste le plus concen­trée possible à l’en­traî­ne­ment. Une méthode loin d’être anodine.

« Il y a toujours eu un chien au bord du terrain, Martina Hingis avait Zorro, aujourd’hui il y a Gino. C’est impor­tant d’habituer les jeunes joueurs à rester concen­trés malgré l’agitation qu’il peut y avoir autour d’un court », expli­quait alors Mélanie Molitor.