Ces dernières années, on a l’habitude de voir Novak en parade avant les tournois du Grand Chelem ou les Masters 1000.
Que ce soit avec ses sponsors ou lors de grands événements, le Serbe ne passe jamais inaperçu.
Lors d’un match de baseball américain entre les New York Yankees et les Red Sox de Boston, deux franchises mythique de la MLB, il est apparu tout sourire sur le terrain.
Il s’est même prêté au rôle de lanceur avec une grande décontraction, offrant une expérience unique aux spectateurs.
On le retrouvera sur les terrains de l’US Open pour son premier tour contre le local Learner Tien.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 13:45