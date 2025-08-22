AccueilInsoliteLe talent caché de Novak Djokovic
Le talent caché de Novak Djokovic

Par Henri Dupont

Ces dernières années, on a l’habitude de voir Novak en parade avant les tour­nois du Grand Chelem ou les Masters 1000.

Que ce soit avec ses spon­sors ou lors de grands événe­ments, le Serbe ne passe jamais inaperçu.

Lors d’un match de base­ball améri­cain entre les New York Yankees et les Red Sox de Boston, deux fran­chises mythique de la MLB, il est apparu tout sourire sur le terrain.

Il s’est même prêté au rôle de lanceur avec une grande décon­trac­tion, offrant une expé­rience unique aux spectateurs.

On le retrou­vera sur les terrains de l’US Open pour son premier tour contre le local Learner Tien.

